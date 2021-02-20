榜首騎師莫雷拉周日（21日）停賽期滿復出，十場賽事皆有座騎，當中不乏實力分子，他勢將連場報捷。

他認為苗禮德旗下四歲智利自購馬「勇戰神駒」，有力當天第二場二班田草1800米建功，從而鎖定3月底打吡參賽權。

莫雷拉說：「馬兒上仗表現頗佳，牠沿途在沒有遮擋下走第三、四疊，結果仍能跑獲一席十分接近的殿軍。」

「在我看來，這意味住牠具備足夠實力取勝，而假如牠今仗能勝出，亦絕不會令人感到意外。」

曾在智利攻下三項一級賽的「勇戰神駒」迄今在港上陣三次，其中上賽表現有進，跑1800米取得殿軍。

今仗牠將回師2000米，亦是本身在港第二次角逐此程。

莫雷拉續說：「我曾數次策騎牠進行操練，也曾夥拍牠上陣，現在更了解牠，所以我應可令牠發揮得更好。」

「毫無疑問，牠絕對有力於打吡大賽列陣。」

「牠曾競逐2000米途程，此程較適合牠，因為牠是一匹勁度十足的賽駒，能夠持續保持走勢。」

「2000米途程通常對這類賽駒更為有利，牠應可交出最佳表現。」

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