沙特盃賽馬日由昨晚（19日）起一連兩日在安都拉茲馬場進行，首先進行的是騎師賽。

昨晚七場賽事之中，共有四場為騎師賽計分場次，跑入第一至五名順序獲得15、10、7、4及2分。

結果愛爾蘭頂級騎師霍禮義表現神勇，他在次關及第三關分別夥拍Emblem Star及Motawariyah掄元，結果取得30分成功封王。

主隊代表Adel Alfouraidi及美國名人堂級騎師史文夫則分別取得25及19分，分列亞軍及季軍。

兩位女將藤田菜七子及Malin Holmberg則以12分並列第四名，為七位女騎師中成績最佳的兩位。

去年大放異彩的英國代表杜苑欣在今次騎師賽表現令人失望，須知她四關賽事皆不入前五名，因此一分未得與高多芬主帥布宜學齊齊敬陪末席。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199