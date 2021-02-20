沙田馬場周日（21日）舉行七草三泥賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第三場女皇銀禧紀念盃的「川河尊駒」，此駒上仗埋門受到大戶狙擊，由24倍打至11倍開跑，跌幅超過54%。

可惜鞍上人田泰安發揮差劣，整條直路未能抓緊韁繩催策，最終僅以馬頭位之微不敵「金鎗六十」屈居亞軍。

「金鎗六十」周日出師香港金盃，既然強敵已去，「川河尊駒」自然有機會重拾勝軌。

另一匹是第六場「夢幻人生」，此駒上仗閘前受到不少信心票支持。

最終由25倍打到12倍開跑，跌幅高達52%。

結果「夢幻人生」排12檔出閘，導致前段耗力甚多。

在完全形勢不利的情況下，力保一席季軍而回，其演出已很不錯。

如今賽前由郭能連番快操，以提升狀態，陣上從第3檔出閘，有助本身爭取補中。

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