周日（21日）沙田馬場第九場將上演1800米香港經典盃，今屆四歲系列大賽首關香港經典一哩賽，由薛恩夥拍蔡約翰馬房之「勁搏」勝出。

薛恩受訪時對於「勁搏」充滿信心，他說：「上仗我夥拍『勁搏』獲勝，自然對今仗爭勝充滿信心。」

「牠今仗的對手與上仗大致相若，還抽得較佳檔位（5檔），而且牠試閘表現不差，本身也曾勝出同程賽事。」

「勁搏」本月初曾試泥閘，當日此駒由薛恩考驗跑包尾，但鞍上人依然對牠信心十足。

薛恩補充說：「以馬兒在試閘的表現看來，有跡象顯示牠的實力已向前邁進了一步。」

「我已贏得香港經典一哩賽，若再攻下香港經典盃以及一些重點賽事，將有助我達成目標。」

「我很感激蔡約翰，他讓我繼續策騎『勁搏』出賽，最初也讓我有機會策騎此駒。」

「『勁搏』資質甚佳，很高興我在四歲馬經典賽事系列頭關不負所托，我很期待角逐今仗。」

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