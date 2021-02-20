澳門賽馬會於今午（20日）舉行賀歲賽，場內有一連串節目讓馬迷賀新春，牛年首場賽事由練馬師賀蘭杜夫訓練的「興測」食頭糊，與同主馬「興圓」包Q，「興」系馬攞頭彩，而馬場又興旺，可謂夠晒應景。

香港馬場因疫情關係未有對外開放，鄰埠澳門疫情早已受控，馬場亦早已恢復招待公眾入場。

今日牛年首次賽事，澳門馬會為馬迷準備了一連串賀歲節目，包括醒獅表演及財神向入場馬迷派發新年利是。

而公眾席大地擺設模擬亮相圈及馬匹供入場馬迷合影，並在入口擺設銅鑼供入場馬迷敲打，場內洋溢一片賀歲氣氛。

牛年首場賽事，賀蘭杜夫馬房出三駒，結果由賽績最差的「興測」，在初配中野省吾下一放到底打開在澳勝門，而跑第二的 「興圓」雖與「興測」不同廐，但卻是同主馬身份。

賀蘭杜夫接着在第二場雙龍出海，結果由臨場落飛的「聯安興城」在高君濤胯下沿途守住好位下，入直路一攻而破，此駒為「聯安」系馬主及「興」系馬主的合夥馬，而 「興」系馬頭場已包Q，可謂大豐收。

尾兩場高君濤鼓其餘勇，策騎馮耀正旗下「浩勝駿爵」及譚文就馬房「有玩意」贏馬，全日中三元。

至於全日最高班第三場一、二班1500米草地，在擂台躉「聖靈之都」退出後，宿敵「珍珠勁旺」被捧成一面倒大熱，可惜在何華麟胯下姍姍來遲只跑第二，不敵由馮耀正訓練、田中正一策騎的「天域翱翔」，馮耀正馬房同樣在賀歲賽起孖。

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