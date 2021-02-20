澳洲全明星一哩賽將於3月13日舉行，此項賽事的最大特色便是開放予觀眾投票，得票率前十位將直接獲得參賽資格。

結果五歲雌馬Arcadia Queen獲得15,105票成為人氣王，此駒為三項一級賽盟主，包括2018年京士頓城經典錦標、去年考菲爾德錦標及麥堅倫錦標。

至於Behemoth及「投機法寶」則分別以14,699及14,503票分列亞及季席，前三名皆會列陣今天（20日）在考菲爾德馬場舉行的一級賽未來錦標。

第四至十名順序為Still A Star、Greysful Glamour、「俄式帝堡」、Regalo Di Gaetano、The Harrovian、「龍子爵」及「快步走」。

另外五個參賽席位誰屬，將訂於3月1日公佈。

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