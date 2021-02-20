莫雷拉停賽兩期後，周日（21日）在沙田馬場刑滿復出，全日十場賽事出足，而且牌面強到不得了。

雷神季內之前兩次刑滿復出，分別為10月14日及11及11日，他當時各有一場頭馬進賬。

周日田草上演三項大賽，分別為第三場女皇銀禧紀念盃、第七場香港金盃及第九場香港經典盃。

莫雷拉分別夥拍「夏威夷」（蔡廐）、「添滿意」（東廐）及「達心星」（方廐）問鼎桂冠，隨時自製大賽孖寶甚至三寶。

「添滿意」與「達心星」季內分別贏過兩場及三場賽事，唯一今季未勝的是「夏威夷」。

「夏威夷」至今六捷由莫雷拉包辦，人馬從未出賽分離過，情況十分難得。

這匹自購馬翹楚由1400至1800米皆曾掄元，本身在港首兩季第三戰均贏，周日作本身今季第三次上陣，是時候奪標打破季內齋缽。

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