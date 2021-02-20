今天（20日）在澳洲考菲爾德馬場舉行三場一級賽，包括未來錦標（1400米）、藍鑽石錦標（兩歲1200米）及渥利盾（1100米）。

今屆未來錦標賽果頗為正路，須知前四名皆已成功入圍全明星一哩賽。

最終「投機法寶」挾三級賽貝爾文錦標冠軍的氣勢，相隔兩周再在連達文胯下勝出未來錦標。

全明星一哩賽票王Arcadia Queen則後上姍姍來遲屈居亞軍，「快步走」及Behemoth則分列第三、四名。

菲德文馬房Artorius賽前兩戰一冠一亞，其中一仗在沙丘園馬場舉行的兩歲賽大勝4.5馬位掄元，不過此駒並無在級際賽現身，因此賽前並未受熱捧。

然而，Artorius在夥拍騎師嘉里表現神勇，後上超越兩匹高多芬賽駒Ingratiating及Anamoe，爆冷摘下藍鑽石錦標。

渥利盾戰況相當激烈，Celebrity Queen及Portland Sky跑出平頭冠軍，分別由柏威廉及Mr Teodore Nugent策騎，後者從騎生涯首勝一級賽。

值得一提的是，三場一級賽冠軍皆是七號馬（Portland Sky為15號），相當巧合。

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