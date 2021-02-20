周日（21日）第九場為香港經典盃，田泰安這場將夥拍「幸運快車」上陣。

田泰安曾於2015年憑「酷男」勇奪香港經典盃，他承認對「幸運快車」的長力稍有疑慮。

「幸運快車」在澳洲服役時三戰兩勝，但牠在香港或澳洲均未曾在1200米以上途程取勝。

田泰安表示：「這（長力）是個疑問。但倘若我們繼續讓牠留後競跑，牠是能夠加速的。」

「如果我們能讓牠留力到最後關頭，相信牠會再度交出上佳表現。」

「今仗對手可說勢均力敵，上仗替蔡約翰勝出香港經典一哩賽之『勁搏』，看來極具潛力。」

「『幸運快車』若今仗有點運氣，取位順利，牠應可交出好表現。」

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