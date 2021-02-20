日本年輕佳駟「戰舞者」本來已獲杜拜馬會邀請，角逐3月27日的1800米杜拜草地大賽。

不過其所屬馬主絲綢會已在網上宣布，會棄遠征而改跑4月4日的大阪盃。

這場升格不久為一級賽的2000米賽事，今年據報吸引多匹明星馬角逐。

除了「戰舞者」外，尚有應屆三冠馬王「鐵鳥翱天」，以及首度挑戰此程的安田紀念及一哩冠軍賽雙料1600米一級賽盟主「放聲歡呼」。

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