一個馬房同場出兩駒，俗稱為雙龍出海戰術，近期運用呢招最叻是沈集成，近兩次沈廐同場行「孖咇」，例有一駒可勝出。

2月3日第三場「動力飛鷹」7.8倍贏馬，剛周三（17日）第六場「樂益善」4.8倍打開勝門，就算買對碰Win都有利可圖。

周日（21日）第二場二班2000米草地，沈集成兩駒各有可取之處。

「勇猛神駒」上季在一班同程曾入Q，賽績硬淨，狀態已跑起，食指已動；而廐侶「快益善」今季三戰獲一冠兩亞，演出可靠，今場沈廐兩駒可控制大局。

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