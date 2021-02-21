今午（21日）第二場二班2000米，「天池怪俠」季內一味夠準，幾乎場場攞獎金，呢隻馬表現夠忠心，拉士實爆番段你睇，馬少場合乜都可以發生，加上對手又冇乜邊隻夠準，孭飛馬有乜甩漏，就啱晒爆上嚟贏番場。

第五場四班1400米「新威煌」，初出熱身都有飛，再出搏殺就輸畀「勝得威風」呢啲火星馬，反映出本身實力都唔差。

今仗加程一樣啱跑，梁家俊近期搏馬又信心十足，排14檔照計影響不大，冷冷哋絕對博得過。

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