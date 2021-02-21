香港馬壇人又多銀紙又多，被普遍視為一個易搵錢行業，惟發財立品卻是應有之義，偏偏歷年就有一些從業員不識自愛，令個人職業生涯蒙上污點，甚至賠上了整份職業。

評馬人牽涉桃色事件甚至性罪行都曾發生，主角包括騎師出身的洪維德、已退休的簡炳墀等。

當中，洪維德所承擔的後果最嚴重，他因強姦菲傭罪成，被判入獄五年，直到近年才重操故業。

近年亦有某前練馬師被控在桑拿浴室非禮女知客，還有某現役華人練馬師於酒吧獵艷，一度惹上官非。

人生匆匆數十載，一旦行差踏錯，隨時造成無可挽救的後果，這不僅是馬圈從業員，而且是所有人類都要警惕的。

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