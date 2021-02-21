沈集成馬房踏入二月維持強勢，除了在2月6日田戰以外，其餘四期賽事皆有頭馬進賬。

今午（21日）在沙田馬場跑馬，沈集成馬房「杭州飛輪」服役初出，角逐第一場四班泥地1200米。

「杭州飛輪」為父系「歐元區」為2013年二級賽史丹福錦標（1500米）冠軍，並於14年兩項一級賽柯爾錦標（1400米）及蘭域堅尼（1600米）分列亞季。

「杭州飛輪」母系Teralani的胞姐「秘密情報」為三項一級賽得主，包括2003年史德布克讓賽（1400米）及2004年唐加士打一哩賽（1600米）及全齡錦標（1400米）冠軍。

另外，Teralani同母半弟「萬籟俱寂」競賽成就同樣不俗，為2008年阿拉伯酋長錦標（1600米）及2009年柏天勒經典錦標（1200米）兩項G1盟主。

「杭州飛輪」來港後試閘兩次，其中2月2日試1000米草閘後上走勢凌厲，狀態逐漸到位。

從兩線血統觀察，「杭州飛輪」初出跑1200米相當合適，雖然賽前沒有試泥閘，但憑質素已有權一鳴驚人。

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