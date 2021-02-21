蘇保羅與梁家俊師徒以往合作整體成績普通，不過近期兩人卻一反常態，頻頻攜手贏馬。

今期（21日）沙田泥草混合賽，「新威煌」在梁家俊胯下克服排14檔不利條件，直路率先走甩，最終力拒大熱門「駿益善」來犯，藉此敲響在港勝鼓。

蘇保羅與梁家俊近六次合作獲四勝，而且頭馬皆來自田戰，包括「喜氣綿綿」、「荷花福星」（2月6日）、「龍戰士」（2月14日）及「新威煌」（2月21日）。

「新威煌」練馬師蘇保羅說：「『新威煌』的英文名Vukan是希臘文，有『山火之神』的意思，代表馬主寄望馬兒可以交出好成績（on fire）。

「『新威煌』是一匹不錯的馬，我認為下季牠更為成熟，會有更佳的表現。」

「今場擺前走是梁家俊的意思，他對我表示，今天場地很快，擺前走比較好。」

「結果馬兒順利擺前走，走勢暢順，交出好表現。」

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第三、四名順序為「春風得意」及「獨角寶寶」。

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