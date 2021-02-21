11屆冠軍練馬師蔡約翰自2001至2002馬季來港設廐後，發展平步青雲，更憑藉其能人所不能的練馬功力，被封為「蔡神仙」美名。

這一天（21日）沙田賽日共舉行三項大賽，首先上演的是第三場國際一級賽1400米女皇銀禧紀念盃。

「夏威夷」在其慣常拍檔莫雷拉胯下，後上展現昔日凌厲後勁，最終以大熱門身份摘下本身第二項一級賽桂冠。

這匹六歲愛爾蘭佳駟亦成功為蔡約翰摘下在港從練以來第1,300場頭馬，成為歷來第三位練馬師達成這個成就。

蔡約翰亦憑藉「夏威夷」捧盃，今季頭馬數字已迫平榜首方嘉柏，僅因亞軍少八席而繼續排名練馬師榜亞席。

蔡約翰說：「『夏威夷』之前因發燒休息了一段時間，延至去年12月才復出，首仗即跑國際賽難度相當之高，但馬兒的表現還算不錯。」

「今日賽事於天晴地快的情況下舉行，對此馬有一定的幫助。」

「連同今仗在內，今季牠只跑了三仗，體力仍然充沛，下仗報跑哪場賽事仍有待研究。」

第三場單Ｗin及組合獨贏A1分別派21.5及13.5元，勝出練馬師B1派18元，二重彩派62元。

第二至四名順序為「川河尊駒」、「高大威猛」及「幸福笑容」。

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