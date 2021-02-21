近一兩個月賽事中，練馬師榜首之爭拉得甚緊，今戰（21日）之前只有1Win優勢的方嘉柏馬房終告失守，被蔡約翰超越失掉榜首席位。

方嘉柏今次賽事派出五駒並無進賬，相反近年在金盃賽日例有馬贏的蔡約翰憑「夏威夷」奪女皇銀禧紀念盃（一級賽1400米）後，於尾場第三班草地1400米賽事再下一城，以「疾風明駒」食尾糊。

蔡廐整日添兩Win，今季已累積44場頭馬，正式扒頭升上榜首，方嘉柏以1Win之差跌落次席。

「疾風明駒」今仗留守中間位置，直路上在中檔突圍，法籍騎師賀銘年重掌帥印，順利替這匹四歲自購馬打開在港勝門，兼替自己在今戰起孖。

莫雷拉是場策騎大熱門「旗幟輝煌」（羅富全馬房）只跑第二，騎師王全日獲42分，不及田泰安44分，後者今季第六次勝出騎師王彩池。

第十場單Win及組合獨贏A3分別派77元及26.5元，二重彩派542元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「北極光」及「勇趣」。

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