榜首騎師莫雷拉今日（21日）後出即起孖兼奪一級賽女皇銀禧紀念盃（1400米），但就被現時排龍虎榜之田泰安搶去不少風頭。

事關後者同樣起孖之餘，在頭六場賽事均未甩過三甲，總共取得2冠2亞2季，於第六場賽後在騎師王累積44分帶出，比雷神多出14分。

田泰安於第六場三班1200米策騎丁廐初跑泥地的「文明之星」爆出11倍半冷Win，協助丁冠豪馬房取得連贏五日佳績。

四歲澳洲自購馬「文明之星」之前四戰草地從未入圍，今仗轉攻泥地即試出彩虹，順利打開在港勝利之門。

是場跑獲第二名是頂頭大熱「好玩福星」，繼對上一場賽事之「駿益善」後，沈集成馬房連續兩場的2倍熱門馬只保住Q腳。

丁冠豪說：「『文明之星』早前試兩課泥地閘，均有好走勢，因此我安排牠跑泥地，由於牠戴眼罩走勢不理想，所以今仗除眼罩，初配開蓬眼罩，並嘗試留後，結果取得不俗效果。」

第六場單Win及組合獨贏A3分別派112.5元及32.5元，二重彩派388元。

跑獲第三、四名馬匹為「公証福將」與「獎金大王」。

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