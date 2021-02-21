第六場三班泥地1200米：「好玩福星」上場初跑同程即贏，過程似難實易，今次（21日）升上三班孭少13磅絕對有利。

昨日（20日）開飛6.2倍，5點大幅落到3.3倍大熱，現時進一步落到2.4倍W，1.5倍P。

早飛勁，反映信心十足，連捷無難度，可齋W捧場。

「公証福將」今場落班跑報跑贏馬路程兼重配上季贏馬拍檔周俊樂，心意明顯。

昨日開飛6.9倍W，5點輕輕落到6.2倍，現時7倍W，2.2倍P大熱。明顯有墊底飛，只要今日場地利追就會好跑，三甲之選。

「夢幻人生」上場跑同程重現威力第三，昨日開飛8.6倍，5點6.1倍，現時8.4倍W，2.4倍P。

有早飛到位，今場排到好位有利前置跑法，1W3P幾抵玩。

「富高八斗」近兩仗雷神騎熱門搏輸，今場轉跑泥地改配梁家俊成冷門博你唔信。

昨日開飛14倍，5點16倍，現時上到29倍W，6.6倍P。有些少早飛，現時有呢個咁好分賠率絕對抵博。

提供：7好玩福星、2公証福將、3夢幻人生、6富高八斗

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