準馬王「金鎗六十」進軍三冠馬王之路可謂險象環生，須知這匹呂廐鎮倉寶繼首關董事盃後，在今午（21日）舉行的次關香港金盃再次僅以短距離擊敗對手。

第七場國際一級賽2000米香港金盃，「金鎗六十」一如往常留前鬥後，直路與告東尼馬房「添滿意」鬥得難分難解。

最終「金鎗六十」以短馬頭位之先掄元，服役生涯第三度摘下一級賽桂冠之餘，更成為季內第一匹六捷賽駒。

「金鎗六十」服役17戰16捷，並締造跨季13連捷，頭馬數字直迫兩大傳奇馬王「精英大師」及「美麗傳承」（皆是18捷）。

「金鎗六十」六連捷後，季內獎金已達35,055,000元，總獎金為66,525,600元，已成功超越兩大馬王「步步友」及「威爾頓」（均已退役）。

馬主陳家樑說：「今場『金鎗六十』贏得十分驚險，令我看得十分緊張。」

「至於未來部署，一切交由威哥決定，我不會過問，最重要是馬兒的健康為重。」

第七場單Win及組合獨贏A1均派13.5元，勝出練馬師B1派12.5元，二重彩派47元。

第三、四名順序為「時時精綵」及「龍鼓飛揚」。

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