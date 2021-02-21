今午（21日）沙田大賽日，「金鎗六十」角逐香港金盃，牠的一眾蹄下敗將集中角逐女皇銀禧紀念盃，面對奪得一級賽的黃金機會，都必定會盡力把握。

結果去年董事盃冠軍「夏威夷」把握機會，此駒在莫雷拉胯下後上一攻而破，最終以大熱門身份贏得這項1400米大賽。

馬主蕭楊顯婷丈夫蕭劍新說：「賽前我對『夏威夷』爭勝都有一定信心，蔡約翰和我們都認為此馬其實可以留後一點競逐。」

「所以今仗牠在莫雷拉胯下都比以往留得後了一點，結果戰略成功，最後順利取勝。」

「此馬下仗應該會報爭冠軍一哩賽，但一切會與練馬師商討後才作決定。」

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