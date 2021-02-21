第七場一級賽香港金盃2000米：準馬王「金鎗六十」上場贏1600米有點驚險，今仗（21日）跑2000米應無問題。

昨日（20日）開飛1.9倍，5點落到1.2倍，現時1.4倍W，1倍P。

早飛話你知，初跑2000米係晤驚，信心十足贏馬。不過始終都係初次面對全港最好嘅中長途馬，點都有些少擔心嘅，買W當然唔會，但必然係投注今場各項彩池嘅穩膽。

「龍鼓飛揚」上場初勝級際賽，表現出色有説服力。

今場挑戰一級賽要平磅作戰，一定會蝕底，但憑當锐依然可以一鬥。

昨日開飛8.4倍，5點回上14倍，現時13倍W，3.2倍P，有早飛支持，屬此場最佳配腳，現時呢條馬房Q有7倍都幾唔錯。

「添满意」跑此程最好，上場國際賽後復出跑1800米都能入位，表現收貨，今仗重跑此程續配雷神，不能睇少。

昨日開飛7.9倍，5點輕輕落到6.1倍，現時回上7.2倍W，1.7倍P。早飛有回，暫時票數唔似樣，要落番啲飛先對辦，論馬入三甲可以。

「時時精綵」今季全部跑第二未贏，始終係七歲馬而上季都用得幾盡，今季保持到基本水準已不錯。

今場平磅作賽始終有點着數嘅，昨日開飛3.5倍，5點回上6.9倍，現時5.2倍W，1倍P。

早W飛唔勁，但位置就有重飛，睇嚟都係似跑位置交代！

提供：1金鎗六十、7龍鼓飛揚、3添满意、2時時精綵

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