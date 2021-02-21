準馬王「金鎗六十」於今天（21日）田戰第七場挑戰三冠馬王次關香港金盃（2000米）時，末段面對告東尼馬房「添滿意」強烈挑戰，幾乎遭遇滑鐵盧。

最終這匹現役首席賽駒成功力拒來犯，完成跨季13連捷兼連續第三仗贏出一級賽。

呂健威賽後說：「『金鎗六十』末段差點被『添滿意』所趕及，我嚇得心跳得犀利，真是很緊張。」

「『金鎗六十』入直路展開衝刺時，我認為馬兒可以輕鬆地取勝，不過莫雷拉發揮『添滿意』一絕，給予牠極大的威脅。」

「『金鎗六十』出頭後就會放慢手腳，今場的情況一樣，幸好在終點前力抗『添滿意』的挑戰。」

「『金鎗六十』是一匹聰明的好馬，我不想改變牠的性格，我會盡力保持此馬狀態，希望牠可持續交出好成績。」

「『金鎗六十』下個目標會是三冠大賽尾關遮打盃（2400米）或4月底冠軍一哩賽（1600米），而女皇盃（2000米）亦在考慮之列。」

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