第十場三班草地1200米：「明月輝煌」前仗跑同程差點爆25倍冷門，可惜終點前被擒，功虧一簣。

今場（21日）安排重返此程，用番周俊樂負輕磅，形勢完全晤同哂。

昨日（20日）開飛21倍，5點落到10倍少咗一半。現時企住10倍W，2.5倍P。

睇早飛對辦，目標應該係呢鋪，可1W3P捧場。

「電訊巴打」臨場票數硬淨果然有表現，今仗缩程跑1400米，隔晚飛又係重，昨日開飛1.5倍同上場一模一樣，5點回上5.4倍，現時10倍W，3.6倍P。

墊底飛明顯有，現時回上10倍過外，但臨場必定落飛，要跟。

「總理」上場跑同程存心出擊，奈何僅敗第二，但表現有進。今仗原裝配搭再跑同程又排到好位，應係黄金機會。

昨日開飛10倍，5點落到6倍，現時6.1倍W，2.4倍P。早飛浸浸落，睇嚟今場冇W有P咁款！

「元朗之星」季初跑同程第二後連敗五仗，今仗再跑同程初配郭能，火燒都晤熱。

昨日開飛24倍，5點落到只得11倍，現時回上17倍W，4.9倍P。明顯有墊底飛，現時呢個賠率啱哂馬房風格，要預一票。

提供：2明月輝煌、11電訊巴打、7總理、3元朗之星

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