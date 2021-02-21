羅富全馬房部署旗下賽駒角逐四歲賽頗有心得，須知今午（21日）初十沙田賽事日，「健康愉快」在巴度胯下一放到底，繼前年「妙算達人」後再度為羅廐以冷門身份捧走香港經典盃。

「健康愉快」上仗出戰四歲賽系列首關經典一哩賽，在何澤堯胯下沿途走外疊望空，最終跑第七名而回，結果今仗改變跑法立即重響勝鼓。

羅富全與巴度繼於19年憑「精明才子」奪得三級賽一月盃桂冠後，兩人再度攜手揚威大賽。

「健康愉快」成為父系「摘星勇驥」在港暫時唯一後代贏1400米或以上途程，其餘在港同父馬均只在1000米及1200米有頭馬紀錄。

「健康愉快」練馬師羅富全說：「『健康愉快』是我的兒子濼濼（羅峻濼）挑選來港，我有看過此馬，我認為牠是可造之材。」

「今場初跑1800米順利取勝，我認為增程跑2000米打吡也能應付。」

馬主單同慶說：「『健康愉快』今場贏得出色，令我對牠跑打吡增強了信心。」

「此馬與巴度很夾，相信馬兒續配巴度跑打吡。」

「『健康愉快』雖然初跑1800米，但我對牠有一定信心，至於打吡大賽2000米途程，我認為馬兒可以勝任。」

今仗跑獲亞軍為韋達馬房大冷門「將王」，「健康愉快」與「將王」構成的連贏派11,361元，為今季此項彩池派彩紀錄。

第九場單Win及組合獨贏A3分別派226.5及34.5元，二重彩派15,191元。

第三、四名順序為「包裝永勝」及「勁搏」。

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