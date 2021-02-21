第一場四班1200泥地：「發財好市」季初初出大熱第三，其後受傷要做手術，休息到十月再操至今再上戰場，賽前試閘表現尚可，今仗改跑泥地。

昨日（20日）開飛1.9倍，5點企住呢個賠率，現時2.1倍W，1.7倍P。

早飛好重有信心，不過始終傷癒復出，再加上呢個馬房（鄭俊偉），賠率太熱就一定唔抵博，贏硬都係咁話。

「多多寶驥」跑泥地1200米表現實而不華，今季五戰同程獲得1W2P，今場原裝配搭再跑

。昨日開飛5.9倍，5點5.4倍，現時4.2倍W，1.3倍P大熱，睇飛三甲必有。

「陽明滿滿」上季三勝同程，今季五戰全敗共減4分，令到今仗可落四班跑就報跑強項，目標清晰。

昨日開飛7.4倍，5點回上11倍，現時8.6倍W，1.9倍P。

有些少墊底飛，呢對騎練可以信賴，可敲冷位。

「中華威威」季內初跑此程差點爆半冷，上場草地入位，今仗重跑同程強配雷神係搏殺格。

昨日開飛5.8倍，5點稍回上6倍，現時6.4倍W，2倍P。

有早飛支持，負磅輕兼強配，入一席唔難。

提供：11中華威威、3多多寶驥、1陽明滿滿、7發財好市

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