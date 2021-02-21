周日（21日）初十賽馬日頭尾場皆形勢混亂，選馬不宜過份側重熱門。

頭場四班1200米泥地，「陽明滿滿」賽前試泥閘雖然整體較失色，而且直路上騎落反應一般，可能與全程望空有關。

始終此駒在四班泥地同程未失三甲，賽績值得尊重，今場早段多快馬必有遮擋，屆反彈時。

尾場三班1400米形勢平均，不過最近跑同程，在快步速跟前下末段貫注力佳的「明月輝煌」及「疾風明駒」皆有留意價值。

前駒上仗易地增程落敗退熱，後駒則新勝猶勇，值得一併兼顧。

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