第八場二班泥地1200米：「超能力」此程專家，九戰5W3P，連上場轉跑谷草都可以入位，今仗（21日）再跑此程回配最佳拍檔田泰安，昨日（20日）開飛3.9倍，5點輕輕回上4.5倍，現時2.9倍W，1.1倍大熱。

早飛明顯有，但唯一擔心係要負頂磅，投注細W大P會好啲。

「鞍歌」跑泥地又係超凖，上場增程跑1650米都能入Q。

今仗跑番首本路程兼排好位，昨日開飛8倍，5點稍回上9.3倍，現時12倍W，2.9倍P。早飛比預期多，三甲都穩。

「醒臣」大前仗贏同程姿態輕鬆，升上第二班跑兩場草地賽落第純為適應二班步速，今仗重跑此程目標明確。

昨日開飛7.6倍，5點輕輕落到5.9倍，現時4.7倍W，2.4倍P。

早餐飛勁，今場負輕磅好跑，現時呢個賠率可博W。

「銀紙」上場喺三班負頂磅贏同程勁，今仗升班再跑少負15磅依然有競爭力。

昨日開飛19倍，5點落到18倍，現時落到16倍W，4倍P。早飛越嚟越多，睇飛反映升班照砌，要預佢一票。

提供：1超能力、5醒臣、3鞍歌、7銀紙

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