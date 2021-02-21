11屆香港冠軍練馬師蔡約翰（外號神仙）在今午（21日）沙田日賽第三場，憑由其愛將莫雷拉策騎的「夏威夷」摘下女皇銀禧紀念盃（一級賽1400米），贏得在港從練第1,300場頭馬，登上職業生涯另一個新高峯。

大摩於2019/2020馬季結束時在港退休，其練馬師生涯累積勝出1,735場頭馬，至今仍屬香港紀錄。

告東尼則以1,329場頭馬排第二。蔡約翰成為第三位累積頭馬達1,300場的香港練馬師。

在寫下個人從練新一頁後，蔡約翰以一貫的謙遜態度接受訪問。

蔡約翰說：「這只不過因為我來到香港已經很長時間，而且能夠勝任自己的工作。」

「在個人職業生涯中，任何一個成就都是蠻有意義的。」

「我從未夢想過有此成就。毫無疑問，這是一件美事，尤其是對我的事業而言。而我希望對自己的支持者有好的交代。」

這位性格較為沉默寡言的練馬師，年屆66歲依然處於事業的巔峯，其擅於令傷病馬回復健康及佳態的本領尤其為人稱道。

「夏威夷」自從2020年1月攻下一級賽董事盃（1600米）後，曾受到連串輕微傷患的困擾，直到今天才重奏凱歌。

蔡約翰指出：「牠在季初的操練一度中斷，馬兒曾經發燒，不得不曾暫停操練。」

「現階段1400米可能特別適合牠，場地乾快亦對牠有幫助。」

「今日牠有多個有利條件，這並非牠時常遇到的環境，所以這一仗牠能夠贏得這麼漂亮。」

蔡約翰曾於2016年及2004年，分別憑「詠彩繽紛」及「電子麒麟」（均已退役）捧走女皇銀禧紀念盃，今次是他第三度奪魁。

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