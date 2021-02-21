鐘錶珠寶老闆鄧鉅明趁大賽日（21日）晒冷，出晒名下有份嘅四匹馬，包括「飛輪閃耀」、「杭州飛輪」（均屬沈集成馬房），以及「閃耀中華」、「閃耀榮光」（均屬容天鵬馬房）。

當中最想贏嘅必係跑第九場四歲馬大賽經典盃嘅「飛輪閃耀」。

鄧鉅明養馬十年左右，名下馬都係跑浮沉三、四班，難得同老友「飛輪」系馬主沈墨寧養到「飛輪閃耀」呢匹高分自購馬可問鼎大賽，當然要好好把握機會。

睇番「飛輪閃耀」上場跑經典一哩賽，因為直路初塞車，最終姍姍來遲跑第三，都算輸得唔抵。

話晒「飛輪閃耀」係上年澳洲打吡季軍，2400米都跑得掂，今次扳上1800米點會有問題，有機會為馬主喺大賽日閃耀馬場。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199