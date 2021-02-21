沙田馬場今天（21日）上演十場日馬賽事，頭場定於下午1時正開跑。

蘋果《競馬Fact Check》屆時直播各場賽事，讓馬迷猶如置身場內睇跑馬。

今日焦點落在第七場三冠大賽次關香港金盃，前屆盟主兼上季香港馬王「時時精綵」，首次迎戰正值十二連勝之「金鎗六十」，全城馬迷期待這場世紀大戰。

另外女皇銀禧紀念盃及香港經典盃，亦於同日上演，戲碼豐富。

《競馬Fact Check》推出AI模擬賽果環節，集各項data進行運算，以歸納出哪些是機會馬，以得分高低排序，一目了然！

主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流；另外會加插騎練賽前訪問，大家或者從中可以搵到方向。

此外，又會有出閘預測走位圖，等觀眾了解今場賽事形勢，邊啲馬可以賺步速；邊啲馬相對蝕底，務求幫大家捉更多冷馬；還有各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒。

《競馬Fact Check》增設參賽馬賠率走勢，由隔晚到即場，一目了然；電腦預計臨場大戶落飛馬，讓馬迷落注前作參考，增添勝算。

《競馬Fact Check》將於中午12時25分開播，屆時Youtube及《果燃台》會全程直播。

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