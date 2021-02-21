今季騎師陣容加入法國元素，三位騎師巴度、賀銘年同彭國年同樣可以做到120磅以下嘅輕磅，尤其巴度最低可造113磅而特別搶手，唔愁冇支持。

巴度控制體重，除咗靠自己自律，從事模特兒嘅太太Eva亦有幫手睇實。

Eva上年生完囡囡後，只係用咗四、五個月就成功減磅，原因係佢事業心重，想盡快復出接job。

本身來自中亞國家吉爾吉斯並喺法國長大嘅Eva，係一位廚藝高手，巴度今季長駐香港後，日常飲食都由太太負責。

兩夫妻因工作關係，飲食都要小心計好卡路里，Eva設計嘅餐單係以蔬果為主。

佢哋早餐都會食栗米片、牛奶同咖啡，同一般人冇乜分別。

晚餐偶然都會「放肆」一啲，食多少少肉類，巴度就最鍾意檸檬烤魚。

巴度有個入得廳堂、出得廚房嘅多功能老婆，真係令人羨慕。

撰文：林湛穎

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