法國騎師彭國年今季者時取得五場頭馬，當中四Win來自賢廐，可以說本地倉主蘇偉賢是他的最大支持者。

而彭國年季內所贏五Win，普遍屬冷門身份，其中上賽在他胯下打開勝門之賢廐馬「巴基之友」，該仗人馬贏田草1800米爆出33倍冷Win，今日（21日）原庄配搭再攻第四場第四班同程，結果再下一城。

不過今仗「巴基之友」連捷，獨贏賠率已不如上場咁好分頭，馬匹臨場飛到馬到，最後着綠格4.8倍贏馬，成為彭國年今季最熱一Win。

六歲拍賣馬「巴基之友」大致上沿用上賽贏馬跑法，帶順後入直路越放越有，最終以頸位之先險勝，取得服役生涯首次連捷紀錄。

蘇偉賢賽後說：「由於『巴基之友』有喘鳴底，賽前都預計牠要擺前走，最緊要讓馬兒全程走得舒服、開心。」

「不過我認為彭國年早段都放得急了些少，搞到我終點前好緊張，幸好最後馬兒能夠頂到尾，力拒對手來犯。」

「我希望馬兒日後重回三班作賽，都能夠繼續保持好表現。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派48.5元及21.5元，二重彩派405元。

至於跑獲第二至四名依次為「正本開心」、「快步速」與「藍海策略」。

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