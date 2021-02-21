今午（21日）初十沙田泥草混合賽，鄭廐「發財好市」賽前兩課試閘表現極之亮眼，加上邀得潘頓壓陣，因此被熱捧至1.5倍開跑。

然而這匹在港試閘從未落敗的四歲質新馬，今戰在潘頓胯下沿途走勢掙扎，入直路已迅速墮退，最終全熱門倒灶而回。

全熱門垮台，苗禮德馬房「多多寶驥」則維持本身在此程穩定戰績，此駒夥拍田泰安輕鬆掄元，近三戰此程非冠即亞，亦摘下季內第二場頭馬。

田泰安維持季內在此程強勢表現，出賽21次獲七冠五亞兩季，成績繼續領跑群雄。

苗禮德說：「『多多寶驥』雖然算不上是一匹明星馬，但牠在泥地的表現相當忠心。」

「今次取勝後，此馬將會升上三班作賽，對牠來說或會有一點吃力，但我都希望馬兒可繼續取得好表現。」

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