來港已一段時間的巴西籍騎師馬雅定於下周日（28日）沙田日賽登場，擔任公司騎師至季終。

現年32歲的他在2月初已抵港向馬會報到，之後隨即於酒店進行強制隔離，為期是法定的21天。

馬雅透露自己當初到澳門策騎，是由前當地見習生彭浩然之弟介紹的。

比對澳門、新加坡及香港三地賽馬，他表示在澳門初期因英語不算靈光，遂透過經理人協助繙譯以跟練馬師溝通。

他又謂於新加坡爭取座騎與澳門的情況相若，反而在港要爭取練馬師及馬主支持較為困難，故他認為首先要努力操馬才能得到他們信任，一切循序漸進而行。

在港目前另外兩位森巴西騎師莫雷拉及波健士，均與馬雅有一定交情。

過去曾於港澳盃賽馬日出賽沙田馬場的馬雅表示，此行在港策騎暫時目標是盡自己所能做好騎師職責，盡量爭取頭馬。

他謂今次強制隔離將於周三（24日）結束，自己在下周日首戰將有七匹座騎，並對此數量感到滿意。

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