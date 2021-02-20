根據九宮飛星圖，今年東南為五黃災星位，而香港位於中國的東南面，會容易有天災人禍發生，例如災難、鬥爭、疾病、經濟動盪等。

八運東南位為七赤過氣財星，此星代表盜賊及打鬥，此外要小心喉嚨、氣管等疾病傳播。

由此可見，東南亞地區流年局勢不穩，容易產生政治變數。

另外「二五交加損主重病」，2021年要注意農曆三月及農曆十二月，上述問題會加劇。

位於東南的地區，例如：香港、廣東、台灣、南海、越南、菲律賓、東南亞地區等，務必要留意局勢發展做足準備。

今年東南為五黃災星位，若大門向東南或廚房、睡房位於東南方位，健康會受到影響，務必要小心注意。

宜用灰色地氈，並在地氈下擺放六個銅錢，大門旁邊放風鈴化解，加強健康運。

今期財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的柴灣及杏花邨；九龍區的觀塘及牛頭角；新界區的馬鞍山及西貢均屬該區財位。

第六場「好玩福星」上仗首次跑四班泥地1200米路程，出閘失蹄導致在內欄較後位置，一直左穿右插。

最終把曾在泥地有證明的「多多寶驥」趕過，最後更贏了半個馬位。

「好玩福星」今仗繼續跑泥地1200米，雖然升上三班，但由最佳拍擋潘頓策騎，不妨留意。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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