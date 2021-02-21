在年初三（14日）及年初六（17日）賀歲賽因停賽缺陣的騎師一哥莫雷拉，今天（21日）跑金盃大賽日刑滿復出即顯功架，於第二場二班草地2000米長途賽，替四歲智利自購馬「勇戰神駒」打開勝門。

雷神商一場幫「勇戰神駒」贏馬可謂一舉三得，除了自已復出即勝之外，亦可望使84分贏夠分數，出席下月21日舉行之香港打吡大賽，同時亦助苗禮德馬房火速起孖。

「勇戰神駒」是在港少見之南美智利進口馬匹，今場獲勝後，評分可望上升至90分，已具足夠分數入圍打吡，至於苗禮德在頭場憑「多多寶驥」贏完泥地賽，接着再下一城，包辦第一口孖寶。

苗禮德說：「能夠替『勇戰神駒』取勝，我真的感到很開心，因為可答謝馬主余潤興長久以來的支持。」

「勝出今仗後，馬兒將會直接出戰打吡，由於莫雷拉於今屆打吡有很多匹座騎可揀，我也不知道他屆時會替哪一駒效力。」

至於退出了經典盃的『智慧神駒』，其脾氣比較剛烈，我將安排牠出戰3月7日的田草1800米賽事。」

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至於跑獲第二至四名馬匹為「勤德兼備」、「精神威」與「天池怪俠」。

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