今天（21日）的金盃大賽日，七場草地賽事夾雜着三場泥地1200米，該三場泥地賽大熱Win均無一開出。

繼頭場的大熱門1.5倍「發財好市」（鄭俊偉馬房）、第六場2.1倍「好玩福星」（沈集成馬房）後，第八場上演之二班1200米，最後落飛成大熱開跑的3.2倍「醒臣」（姚本輝馬房）重蹈前駒覆轍，跑至三甲不入，兩駒不約而同均屬潘頓座騎。

頭兩場連下兩城之苗禮德馬房，憑籍旗下泥地專家「銀紙」異軍突起，首次升上第二班即爆出21倍冷Win。

「銀紙」採用一貫之留前鬥後跑法，在擅長鬥後勁的法籍騎師賀銘年胯下，升班再下一城，同時助苗禮德連中三元。

連同日「多多寶驥」、「勇戰神駒」分別以5.4及1.8倍贏馬，再加上獨贏派彩有218.5元的「銀紙」，苗廐三Win過關賠率高達220倍，十分和味。

苗禮德說：「『銀紙』是二班尾三班頂的馬，我十分感謝這班忠實馬主，長期支持我。」

「季初我旗下馬大多有準繩的演出，我並沒有刻意搶功，馬房慢慢發動攻勢，我十分滿意整個馬房團隊，希望大家齊心協力，繼續爭取好成績。」

第六場組合獨贏A3派41元，二重彩派2,347元。

跑獲第二廷四名馬匹分別是「南區寶」、「紅運大師」、「勝利威龍」。

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