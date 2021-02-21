沈集成由跟隨愛倫時代開始，每日做十七、八個鐘，除了瞓覺之外，幾乎全部留在馬房，因此有「鐵人成」的稱號。

沈集成現為一倉之主，當然要加倍睇住馬房。

他幾年前在馬房捉走甩馬，被撞斷幾條肋骨，都唔留院，第二日就出院返馬房，呢種工作態度，真係唔係人人可以做到。

不過沈集成早前膽管發炎、紅白血球指數又高、前列腺又有事，所以醫生才禁止佢出院，點都要留院好好休息。

現時佢就食晒成個療程的藥，不過近期為了準備大賽，都忙到唔得閒返醫院覆診。

「鐵人成」工作至上的態度，連病都唔得閒理，相信馬主放馬在其倉口，一定非常安心。

撰文：關志彬

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