蘇偉賢馬房最近連續兩次沙田日賽均取得勝仗，傷患馬「巴基之友」今季在練者悉心調理之下喜逢第二春，於今戰（21日）續跑贏馬路程1800米再下一城。

「巴基之友」難得養回更一口氣取得兩Win，馬主丁嘉林指出完全是蘇偉賢功勞。

丁嘉林說：「『巴基之友』能夠再次取勝，我必須多謝肯接手訓練此駒的蘇偉賢。」

「此馬有喘鳴底，之前有兩位練馬師都放棄牠，幸好蘇偉賢肯接收並落足心機訓練，令此馬可以接連重開勝門，我真的感到很開心。」

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