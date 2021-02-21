第二場二班2000米：「勇戰神駒」近兩仗越跑越近勝門，上場跑田草1800米因檔劣，全程蝕位致埋門僅敗。

今仗雷神再騎跑2000米，應更合腳法兼最緊要排到好位，勝望高唱入雲。

昨日（20日）開飛3.3倍，5點落到2.6倍，現時2.2倍W，1.2倍P。

早飛相當重，信心十足贏馬，齋W捧場。

「快益善」今季跑三仗1W2P，表現準有進步。

上場跑田草1800米，後上僅敗，今仗跑曾上名此程，應可收復前失。

昨日開飛3.8倍，5點4倍，現時3.9倍W，1.4倍P。早餐墊底飛到位，贏位兼投冇走雞。

「勇猛神駒」近仗表現一般但往往輸近所以減分好慢，今仗用周俊樂減磅上陣應會更好跑。

昨日開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時13倍W，2.9倍P。

有些少墊底飛，睇飛就贏唔到，但入位應可。

「勤德兼備」前仗跑同程爆全場最冷，上場落第意料之內，今仗再跑2000米又有機會。

昨日開飛7.3倍，5點回上12倍，現時15倍W，3.5倍P。

有點早飛支持，呢匹馬有番咁上吓賠率就最好，今場可兼顧。

提供：8勇戰神駒、5快益善、6勤德兼備、1勇猛神駒

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