第四場四班1800米：「海島材子」季初贏馬後表現不振，隻馬似乎識睇電算機咁，今仗增程跑1800米配梁家俊。

昨日（20日）開飛8.7倍，5點9.1倍，現時再落番8.3倍W，2.7倍P。

估唔到早飛咁重，臨場回返上8至9倍就最好。

「榮惑」近三仗跑谷草均以短距離飲恨，今仗轉跑田草兼重配潘頓。

昨日開飛3.8倍，5點回上10倍，現時企住6.4倍W，2.3倍P。墊底早飛有，現時呢個賠率算抵買。

「皮具之星」前仗喺五班贏同程，上場升上四班再跑同程落第預期之內。

適應一場四班步速後，今仗再跑同程。

昨日開飛16倍，5點14倍，現時22倍W，5.4倍P。

早飛係唔算多，預臨場落到10倍左右，今場有得諗。

「正本開心」今季五戰全落第共減7分，今場轉跑1800米，大前仗跑過同程有試馬跡象。

昨日開飛19倍，5點企住19倍，現時16倍W，4.7倍P。

有點早墊底飛，如有位，可預呢匹半冷一票。

提供：8海島材子、10榮惑、12皮具之星、6正本開心

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199