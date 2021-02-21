第三場國際一級賽1400米：「嘉應之星」上場跑1600米董事盃僅敗「金鎗六十」四分三馬位，狀態跑起，今仗再戰一級賽。

昨日（20日）開飛12倍，5落到6.3倍，現時5.9倍W，1.6倍P。

早飛算多，反映有信心攻堅，可贏位兼投。

「川河尊駒」雖然今季已八歲，但實力依然高企，上場差點擊敗「金鎗六十」，今仗跑1400米可能仲好。

昨日開飛10倍，5點大幅落到3.9倍，現時3.6倍W，1.3倍P，早飛相當重，有信心贏馬。

「夏威夷」今季只跑兩場一級賽俱第四，表現不過不失，今仗跑1400米，可能對呢匹馬嚟講會更好衝。

昨日開飛3.6倍，5點落到2.7倍大熱，現時再落到1.9倍W，1.2倍P。

早飛相當勁尤其是位置，不過現時只得1.9倍W唔抵博，但三甲穩陣。

「幸福笑容」上場初出表現唔算差，就當一課試閘，今仗再跑短啲，博佢有驚喜。

昨日開飛6.1倍，5點回上8.6倍，現時14倍W，2.7倍P。墊底飛有嘅，預佢一席第三第四。

提供：3嘉應之星、1川河尊駒、4幸福笑容、2夏威夷

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