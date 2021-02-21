總獎金高達2,000萬美元（約1.55億港元）的沙特盃，在當地時間昨晚（20日）在安都拉茲馬場順利落幕。

應屆法國打吡大賽冠軍「萬勝飛」去年夥拍戴圖理角逐英國冠軍錦標落敗後，便處心積慮部署此駒角逐沙特盃。

不過今戰「萬勝飛」重新交由英國騎師易健寧接手，戴圖理則策騎同為高仕登馬房的「獨步群倫」上陣。

結果「萬勝飛」今戰走勢相當凌厲，直路成功超越美國馬Charlatan，成功捧走這項全球最高獎金大賽，幕後總共奪得1,000萬美元（約7,752萬港元）獎金，收穫豐厚。

相反由戴圖理主轡的「獨步群倫」全程走勢乏善可陳，最終僅跑獲第12名。

至於沙特盃大熱門為韓國馬事會名下Knicks Go，然而此駒敗象早呈，最終僅跑獲殿軍。

其他賽事方面，日本隊憑Pink Kamehameha及「活蹦雀躍」分別勇奪沙特打吡及利雅得泥地短途賽（Riyadh Dirt Sprint），表現令人驚喜。

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