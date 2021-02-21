第五場四班1400米：「駿益善」前仗贏同程高水準，上場再跑應可再勝，可惜因檔劣留得太後至後上僅敗。今仗再戰排返好位，補中機高。

昨日（20日）開飛2.1倍勁，5點2.9倍，現時落番1.9倍W，1.2倍P。

早飛勁到不得了，好大信心篤定再勝，齋W捧場。

「前進」季初一出即勝後，可惜在晨課發現流鼻血，休息一個月被安排上從化操練。

今賽前共試三次閘，狀態越嚟越好但當然未夠。

昨日開飛17倍，5點輕輕落到13倍，現時20倍W，4.4倍P。

早飛的確唔算多，但此馬有底質，有20倍不妨兼顧。

「將俠」上場跑同程贏馬贏雷神早著先鞭，今仗再跑同程雖要多負5磅但依然有機。

昨日開飛7.2倍，5點落到4.3倍，現時4倍W，1.3倍P。有早飛但明顯唔夠勁，似贏唔到但入位咁喎！

「新威煌」上場首次入位，但對頭馬毫無威脅，今仗增程跑1400米，對呢匹大馬嚟講應會更合適。

昨日開飛13倍，5點16倍，現時20倍W，4.9倍P。位置早飛比預期多，三三四四應可做到。

提供：3駿益善、2將俠、1前進、9新威煌

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