何澤堯昨天（21日）夥拍準馬王「金鎗六十」捧走香港金盃，近四期賽事有三次有馬贏，整體表現穩定。

周三（24日）舉行九場谷草夜賽，何澤堯共有八匹座騎，當中不乏實力馬，有權為騎者延續近期氣勢。

華將一哥何澤堯今晨（22日）七點左右，策騎羅富全馬房禮拜三（24日）谷夜戰馬「以戰養戰」前往大圈跑道操練。

羅富全父子喺烽火台手持望遠鏡觀察馬匹沿途走勢，隨後返回機坪接馬，並且捉住何澤堯問長問短，討論馬匹操練表現。

觀察今早動態，此駒即使是季內初出，亦絕對有能力爭勝。

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