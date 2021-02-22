波健士近三次列陣五班賽，共獲兩冠一季佳績，頭馬有6.3倍「總統之星」和42倍「魅力漢子」，53倍「為善聚樂」則跑第三。

周三（24日）谷夜第一場五班1800米「正義駒」（姚廐），上季來港評52分從四班賽起步，輾轉已減至33分居第五班。

這匹四歲馬如今初跑谷草兼增程出戰1800米或是契機，皆因改配五班賽冷殺手波健士，加上抽1檔起步形勢好，值得關注。

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