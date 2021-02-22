周三（24日）谷草賽事，用最狹窄之C加3跑道作賽，天文台預測日間多雲，估計場地掛牌為好地。

睇番最近1月27日同一移欄之九場賽事，一至四檔包辦六W，而且共有六匹頭馬守前四位入直路建功。

如「玩斗財星」及「實力飛駒」均一放到底，不過尾兩場卻由「幸福老撾」及「喜駿駒」從後追上贏馬，提防壓地後形勢會逆轉。

今戰列陣馬中，第五場「好甜橙」是全場唯一曾於谷草C加3欄勝出之參戰馬，快馬藉跑道形勢之助可回復表現。

另外，尾場「綠色有運」兩次跑谷草C加3欄都未輸過，降班重返強項抽二檔，有機會重開勝門。

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