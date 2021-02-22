莫雷拉貴為頂尖好手，踱步之類的慢工夫甚少要由他經手，如果連這些操練工夫都親自負責，這匹馬他肯定十分重視。

今期（24日）谷草夜賽就有一匹馬受到雷神如此眷顧，就是角逐一班1200米的「美麗掌聲」。

這匹蔡廐馬上周已五度由莫雷拉於內圈踱步，到今天（22日）排位早上，他又再度為「美麗掌聲」作相同考驗。

排位朝最後試跑通常相當忙碌，難得莫雷拉仍然一手摸實，緊張之情溢於言表。

這匹五歲馬已連勝兩仗如日中天，蔡廐氣勢旺盛，有力再下一城。

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