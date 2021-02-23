容天鵬馬房處理傷患馬，反覆證明功架十足，最新傑作是「手到回來」。

「手到回來」上賽以出色姿態攻下田草1200米，本身上季尾曾經徘徊於退役邊緣，如今卻戰勝自己，重新振作起來。

周三（24日）跑谷草夜馬，「手到回來」將於第八場三班1200米乘勝追擊，騎師是最近手風很順的梁家俊。

容天鵬受訪時說：「『手到回來』上季尾足部曾經受傷，情況頗為嚴重。」

「經過暑期之後，我向馬主表示，此駒能否繼續服役仍是未知數，可見馬兒傷患並不樂觀。」

「幸好『手到回來』經過治療後，康復情況大有進展，雖然復出首戰成績欠佳，但翌仗已交出好走勢。」

「上次牠憑有利條件，段段快輕鬆勝出，實在令我相當驚喜。」

「美中不足的是大勝一場，換來九分加幅，對馬兒肯定帶來壓力。」

「拼後牠保持健康，狀態良好，應該仍有機會取勝。」

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